Poder social que transforma

Imagine um lugar onde vidas são transformadas e o amor e a solidariedade movem cada ação, transformando a dor em superação e impactando a vida de mulheres vítimas de violência doméstica e de famílias inteiras. Estamos falando da Associação de Mulheres de Atitude e Compromisso Social (AMAC), que há 13 anos atua na transformação social e é referência na comunidade Dique da Vila Alzira, em Duque de Caxias.

A fundadora, Nill Santos, mulher que superou uma década de violência doméstica, usa sua experiência para cuidar de outras mulheres, rompendo o ciclo de violência. Dados do 17° Anuário de Segurança Pública, mostram que o estado lidera o ranking nacional de feminicídio, com Duque de Caxias entre as cidades com maior índice.A associação promove ações sociais na área de saúde, empreendedorismo e mobilização socioambiental e, através de parcerias, oferece formação e orientação para o mercado de trabalho, reforço escolar para as crianças e muito mais.A partir destas ações, Nill se integrou à Rede Favela Sustentável, trocando experiências com mobilizadores de favela unidos em busca de soluções socioambientais para os desafios dos seus territórios. Se engajando em eixos como a justiça energética, fomentou um sonho: tornar a sede da AMAC sustentável, aliando economia financeira com sustentabilidade ambiental, gerando sua própria energia."Quando vi a possibilidade de trazer energia solar para o meu território, da Baixada Fluminense, onde tudo é mais difícil pra gente, e ao mesmo tempo levar não só pro território, mas fazer com que os moradores e os jovens pudessem olhar isso como uma possibilidade de crescimento pessoal e profissional, eu não pensei duas vezes." , relembra.Fruto de mobilização social e capacitação técnica na área, moradores da própria comunidade atuaram em conjunto com os parceiros na instalação das placas solares e serão capazes de manter o sistema local e gerar renda com essa nova profissão.Em 17 de setembro a AMAC, os parceiros Solarize, Revolusolar e todos os integrantes da Rede Favela Sustentável envolvidos se uniram para lançar oficialmente o sistema fotovoltaico da comunidade, fazendo história e levando energia limpa e renovável para um futuro mais brilhante nas favelas!Acompanhe nas redes as ações da Associação em @amacatitudes e da Rede Favela Sustentável @favelasustentavelPriscila Silva, colaboradora do PerifaConnection