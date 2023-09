Baixada Fluminense recebe seu primeiro festival literário

O primeiro Festival Literário e Cultural da Baixada Fluminense, começou na última terça-feira (19) e hoje (24) é o último dia para aproveitar a programação. Celebrando a leitura e a arte, o Parque Natural Municipal do Gericinó, em Nilópolis, foi escolhido para receber esta experiência diversificada, homenageando Conceição Evaristo. Além da autora de “Ponciá Vicêncio”, também palestraram os escritores Itamar Vieira Junior, Renan Inquérito e Elisa Lucinda.

Mas, o grande foco da mostra literária é fortalecer o protagonismo negro e artístico do território. Como no caso de Elaine Marques, 43 anos, a professora que se dedica a escrever para o mundo infantil, lançou “A menina encaixotada”, que trabalha conceitos para crianças encontrarem caminhos e saírem das "caixas” sociais.Marques descreve a sensação de participar da estreia do festival, “é ter a possibilidade de apresentar minha obra a um público que carece de tudo, em especial de eventos culturais de tanta relevância para a região.” Com curadoria de Tiago Cardoso, ator e cria da Baixada Fluminense, realização do Instituto Latino américa, com produção da ABÈBÈ Produções, o objetivo do festival é ser estímulo às atividades ligadas à leitura, cultura e artes brasileiras em geral.