Cantinho da poesia

Isso não tem haver com o que você ama

Tem haver com o que não se tem quando não se tem grana

E quem se cansa, mete as cara, trama, traça os plano

Tira a vida pra dança

Chega chegando

E não faz graça, o crime atrai desgraça

Mas ninguém vai te dar de graça, chapa

Então segura a onda

Checa as arma, dá umas bola

Embola as bala

Não erra nas contas ou nos mala

E vai pra ronda



Costa a Costa - Necessário