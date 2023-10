Gonçalense estreia primeiro filme brasileiro de ação da Netflix

Se você acompanha nossas matérias, você já viu uma vez esse rosto por aqui. Esse é o Wellington Alves, de 22 anos, mais conhecido como Fumassa - sim, com dois “s” mesmo. Assim como seu nome artístico cheio de personalidade, Fumassa é ator, influencer, dançarino e integra o grupo Os 22 do Passinho com seus irmãos Faíska (Jeferson) e Gegê (Gelson) que já foram tema aqui na nossa coluna do Zé Caroço. Agora, Fumassa é parte do elenco do primeiro filme de ação brasileiro da Netflix, o “Carga Máxima”. Interpretando Rabisco, braço direito do chefe de uma quadrilha de roubo de carga, interpretado por Milhem Cortaz.

Para comemorar o lançamento do filme, Fumassa promoveu um evento solidário com arrecadação de alimentos para doar para a comunidade em que vive, o Complexo da Alma, em São Gonçalo. O ator Raphael Logam, que atua com Fumassa também na série Impuros, fez questão de comparecer no evento e falou sobre a conexão de trajetória entre os dois. “Fazer parte desse elenco foi um desafio muito grande. Estive ao lado de um dos maiores nomes do cinema brasileiro que acompanho e assisto desde criança. Fiquei muito feliz.”, relembra. O filme conta também com Thiago Martins, Sheron Menezzes e Raphael Logam como protagonistas, além de Paulo Vilhena e Evandro Mesquita no elenco."Entendi que toda luta e esforço valeu a pena. Achava que era impossível as coisas acontecerem mas comecei a colocar Deus na frente e com muita dedicação as coisas foram acontecendo. Estamos aí para mostrar que São Gonçalo tem sim talentos, seja no futebol, na música, na arte, no cinema. Do Complexo da Alma para o mundo".Para comemorar o lançamento do filme, Fumassa promoveu um evento solidário com arrecadação de alimentos para doar para a comunidade em que vive, o Complexo da Alma, em São Gonçalo. O ator Raphael Logam, que atua com Fumassa também na série Impuros, fez questão de comparecer no evento e falou sobre a conexão de trajetória entre os dois.

“Eu me vejo muito no Fumassa. Essa atitude que ele teve de reunir quem sempre esteve ali, a família e os amigos, me fez lembrar de quando eu fazia teatro na Gávea e pedia 20 ingressos para levar minha família. Ele também me marcou quando disse no evento que poderia aparecer só três segundos que ele iria fazer o mesmo evento para mostrar onde está chegando e onde pode chegar. Essa foi a mesma coisa que eu disse anos atrás quando fiz um filme que eu mal aparecia, mas que minha família vibrou só em ver minha mão entregando um envelope”, relembra empolgado.



O longa estreou na última quarta-feira (27) e está disponível na Netflix.



Samara Oliveira, editora do PerifaConnection