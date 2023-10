Atendimento médico gratuito na Cidade de Deus

A ONG Nóiz, da Cidade Deus, que atende mais de 200 crianças e cerca de 400 famílias, direta e indiretamente, realiza no próximo sábado (7), o projeto “Dia de Saúde”, com três especialistas da área médica para atender a comunidade totalmente de graça.



As pessoas acolhidas pela organização já recebem serviços que incluem assistência social, atendimento psicológico, cursos de capacitação, reforço escolar, atividades esportivas e culturais como música, danças, teatro e bem-estar como a Yoga. E nesta ação, poderão contar com médico psiquiatra, dermatologista e endocrinologista.

O atendimento será feito das 9h30 às 14h, por ordem de chegada na ONG, que fica localizada na Rua Projetada L, no bairro Karatê.



“Trazer especialidades médicas pelas quais as pessoas têm pouco acesso, é o objetivo dessa ação. São profissionais renomados que se dispunham a não só atender, mas também com amostras e despacho de receitas mais sérias.”, afirma o fundador da ONG, André Mello, garantindo que já está na busca de outros profissionais para as próximas ações.



Para realizar seu atendimento, é preciso levar identidade ou CPF. É indicado chegar cedo para garantir sua vaga na especialidade de preferência.