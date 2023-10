Flup: 50 anos do Hip-Hop e 15 anos do Slam

A partir do próximo feriadão, a Festa Literária das Periferias (Flup), vai reunir na Gamboa poetas de slam dos cinco continentes. Artistas, escritores e escritoras em um evento que celebra a poesia falada e sua relação intrínseca com o hip-hop. A programação inclui o II World Poetry Slam Championship (WPSC), o Campeonato Mundial de Poetry Slam, com a presença de 40 poetas de 40 países, trazendo a poesia política das periferias do mundo para o centro das atenções. A festa acontece nos dias 12 a 15 e de 18 a 22 de outubro.



Cria de São Gonçalo, o atual campeão de Slam no Brasil, OCOTTA - que já foi destaque aqui na nossa coluna, iniciou sua jornada participando de um recital de poesia na escola. O jovem de 24 anos, que carrega como nome artístico o sobrenome, defende que o Slam é um espaço democrático e de representatividade para as periferias.



“O slam e todo movimento de arte de rua que está na periferia faz parte da construção da autoestima do jovem, ao se ver representado em outro artista, ele também se vê em um lugar de destaque. Eu mesmo sempre quis trabalhar com arte, mas nunca tinha um espaço. E o slam me deu essa oportunidade”, enfatiza.



Nesta edição, a Flup celebra duas datas especiais: os 50 anos do hip-hop e os 15 anos do movimento Slam no Brasil. E promete uma programação rica em debates, música e teatro. Nomes como Conceição Evaristo, Nêgo Bispo, Leda Maria Martins, Leci Brandão, Teresa Cristina, Xamã, Linn da Quebrada e a Orquestra Sinfônica Brasileira Jovem são as atrações musicais.



"Nossa expectativa é fazer uma grande ode ao Hip-hop, poesia falada, ao slam e à oralidade ancestral que formam a literatura, a música, e a cultura brasileira de diversas formas. Para isso, temos uma programação que traduz toda essa diversidade de linguagens, contemplando, ainda, uma exposição, no Museu de Arte do Rio - MAR, que contará a história do Poetry Slam no Brasil”, conta Dani Salles, diretora da Flup.



O Festival também homenageia Machado de Assis, que cresceu na Providência, a primeira favela do mundo. O evento terá a presença de grandes nomes do hip-hop, como Emicida e MV Bill, que trarão suas perspectivas sobre a interseção entre a música e a poesia falada.



Outros destaques da programação que ocorrerá gratuitamente na Vila Olímpica da Gamboa são a literatura indígena contemporânea, destacando a importância da diversidade cultural. O debate envolvendo Assa Traoré e o Cacique Marcos Xukuru promete ser um momento inspirador, destacando as lutas e conquistas das periferias ao redor do mundo.



Gabriela Anastácia, jornalista