Zé do Caroço

Cria da Baixada Fluminense, mulher negra e lésbica, Laís dos Anjos iniciou sua carreira na gastronomia após concluir o ensino médio, trabalhando em uma lanchonete de bairro em Duque de Caxias, cidade em que foi nascida e criada. Inicialmente, o trabalho era temporário e a ideia era que a remuneração pagasse seu curso de inglês para, em seguida, tornar-se professora. Mas tudo mudou quando Laís se apaixonou pela cozinha em uma oportunidade de trabalhar na pizzaria Ferro e Farinha. Lá, sua trajetória de liderança foi iniciada e, após alguns meses trabalhando como auxiliar, foi promovida a chef de cozinha, atuando por 5 anos.



Atualmente, aos 26 anos de idade, a chef caxiense assumiu a cozinha do Labuta Bar, que pela primeira vez foi indicado ao prêmio Veja Rio Comer & Beber, na categoria “Cozinha de Boteco”. Laís tem sido referência na culinária do Rio de Janeiro e mudado o cenário da cena gastronômica através da sua representatividade de gênero, raça e sexualidade.



“Um dos meus maiores desafios era sair de Caxias pra um lugar extremamente longe de casa e enfrentar a Central do Brasil de madrugada. Mas quando coloquei na cabeça que iria batalhar pra ser chef de cozinha, mesmo sem conseguir estudar pra isso, não tirei mais”, relata.



Com ambiente descontraído e muito samba, Laís exibe todo o seu talento através de pratos feitos e petiscos de segunda a sábado, de 11h às 20h, no Labuta Bar. O menu de almoço muda diariamente e é atualizado nas redes sociais.



Por Isabelle Venancio, coordenadora de Redes Sociais do PerifaConnection