Festival WOW Rio traz pluralidade, diversidade e diálogos de gênero

O Festival Mulheres do Mundo - WOW Rio 2023 é um movimento globalizado e idealizado pela produtora britânica Jude Kelly. O WOW chega à Praça Mauá, no Rio de Janeiro, nos dias 27, 28 e 29 deste mês, por meio de parceria entre o Southbank Center, a Redes da Maré e o British Council Brasil, alcançando quatro objetivos principais: "Mulheres em Diálogo", "Atividades em Rede", "Mulheres na Arte e Cultura" e "Feira Negócio Delas".

No primeiro dia, o evento receberá a Ministra da Igualdade Racial do Brasil, Anielle Franco, no debate “Mulheres em Espaços de Poder e Decisão”, com Jacqueline Pitanguy e Joyce Trindade (Secretaria da Mulher do Rio de Janeiro), no Observatório do Museu do Amanhã.



Esta segunda edição - a estreia foi em 2018 - conta com a produção do Redes da Maré. "O festival tem um impacto muito grande, ao mostrar nossa força e a capacidade técnica e política pensada a partir das mulheres da Maré”, explicou Eliana Souza, diretora da instituição.

A programação é gratuita e terá ainda shows de MC Carol e Alcione, além de exposições nos museus da região e passeios guiados, entre outras atividades. Mais informações no Instagram: @festivalwowrio.



Por Beatriz Carvalho, jornalista e colaboradora do PerifaConnection