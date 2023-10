Favela Champions acontece neste domingo no Parque Olímpico

Neste domingo (29/10), acontece a primeira edição do Favela Champions na Arena Carioca 1, no Parque Olímpico do Rio. O evento faz parte do projeto Maré Unida e terá a participação do lutador Whindersson Nunes.



O evento contará com quatro modalidades: boxe, jiu-jitsu, judô e muay thai. Além das apresentações de artistas do Complexo da Maré, as crianças acompanhadas pelos responsáveis terão diversas atividades no local.



O Favela Champions é uma ação do projeto Maré Unida, que através do esporte e da educação, visa contribuir para o desenvolvimento do potencial de crianças, adolescentes e jovens da Maré.



"Nossa expectativa é dar visibilidade aos atletas das favelas. Normalmente, as competições têm custo de inscrição, e sabemos que esses jovens que moram em comunidades enfrentam dificuldades para se inserir no âmbito esportivo competitivo. Todo recurso arrecadado no Favela Champions será revertido para ações da Luta Pela Paz na Maré. Isso vai nos ajudar a aumentar o número de jovens atendidos", explica Carol Belo, diretora de estratégias territoriais da Luta Pela Paz.



Para assistir, basta trocar o ingresso por 1 kg de alimento não-perecível no local. A abertura será às 9h, com finais a partir das 15h. O endereço é Av. Embaixador Abelardo Bueno, 3401 – Barra da Tijuca. Para mais informações sobre a Luta pela Paz, acesse lutapelapaz.org.

Por Felipe Migliani, colaborador do PerifaConnection