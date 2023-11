Da celebração da beleza negra à luta contra a desigualdade

"Sonho que se sonha sozinho é apenas um sonho, sonho que se sonha junto torna-se realidade” é o trecho da canção 'Prelúdio', de Raul Seixas, que inspira as idealizadoras do projeto Sonho Real Beleza Afro, em Itaboraí. Juntas, Marcele Gonçalves, Márcia Sena, Karine Gonçalves e Justine da Silva deram início ao projeto social em julho de 2022.



Com a missão de empoderar e exaltar a beleza negra, bem como promover a cultura da negritude através de performances nas passarelas, penteados e demais elementos que carregam ancestralidade, Marcele Gonçalves fala sobre o sentimento de ver o objetivo do projeto alcançando as pessoas.



“É lindo ver os negros libertando seus cabelos, seus cachos, sua beleza natural. O cabelo do negro é sua coroa. Amo ver pessoas que alisavam os cabelos se acharem lindas com seus cabelos naturais e enxergarem sua beleza.”



Reafirmando o sentimento de Marcele, Rosangela Moraes, de 57 anos, conta sua trajetória a partir da iniciativa que teve ao levar a neta para participar.



"O projeto faz jus ao nome, pois tem realizado sonhos. Minha experiência está sendo maravilhosa. Comecei levando minha neta Ludmylla Conceição, de 6 anos e hoje, aos 57 anos, me tornei modelo junto com ela. Isso é maravilhoso! Já participei de alguns desfiles e hoje me sinto linda e acolhida. A beleza negra é linda! O projeto é como uma grande família", afirma Rosângela Moraes.



A iniciativa não apenas realiza desfiles para celebrar a diversidade da beleza negra, mas também se empenha em combater desigualdades ao oferecer cursos e atividades, incluindo aulas de Língua Brasileira de Sinais (Libras) e inglês, reforço escolar, treinamento em passarela, aulas de zumba, bem como cursos profissionalizantes, como tranças afro, maquiagem, design de sobrancelhas, customização, corte e costura, todos disponíveis gratuitamente ou a preços acessíveis. Os interessados nos cursos, devem entrar em contato com Marcele ou Márcia através dos telefones 99768-2509/97113-1717.



Ao projetar o futuro, Marcele conta que o sonho das integrantes é ter a própria sede para seguir com todas as atividades já que atualmente, boa parte das ações, acontecem na própria casa da fundadora. Para conhecer mais sobre o projeto, basta pesquisar Sonho Real Beleza Afro no Facebook e no YouTube, além de @sonhoreal_belezaafro no Instagram.



Flávia Godinho, jornalista e colaboradora do PerifaConnection