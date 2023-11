Zé do Caroço

Acessórios com muita cor, estampas e formas de referências da cultura afro-brasileira são características dos produtos da marca Negaju. Pensada e fundada por Juliana Neves, cria de Bento Ribeiro, na Zona Norte do Rio, a Negaju, nasce do sonho de empreender de uma jovem batalhadora. Além dela, sua mãe Irani Neves, que atuava como psicóloga, também embarcou no sonho da filha ao largar os consultórios pelas produções artesanais da loja. É ela quem dá vida as ideias pensadas por Negaju.



“Foi nas estampas africanas que encontrei a personalidade que eu desejava para as minhas peças e nunca pensei em usar outra estampa, nós apenas damos uma variada nos tons”, relembra Juliana.



Com objetivo principal de reafirmar o lugar da cultura afro-brasileira para a moda atual, a empreendedora fala com orgulho dos retornos que recebe das clientes.



“Recebemos muitas mensagens de clientes falando que nunca encontraram um trabalho como o meu. Conseguimos mostrar para as pessoas que os nossos tecidos são bonitos, marcantes e que são realmente acessórios para embelezar”.



Samara Oliveira, editora do PerifaConnection