Homenagens, cultura e resistência afro-brasileira

Criada em 2018 com o objetivo de homenagear pessoas importantes para o culto do Candomblé, a Feijoada Beneficente Bárbara de Jagun chega em sua quarta edição. A primeira prestou homenagem em memória à própria Ìyá Mãe Bárbara de Jagun. Em 2019, tiveram homenagens para Ìyá Nitinha de Osun, Marquinhos Bombom de Ogun, Cida de Ogun, Marcela de Nanã (todos in memoriam). Por causa da pandemia, a feijoada teve uma pausa de dois anos, mas retornou em 2022 com homenagem a algumas pessoas como: Bàbá Marcos Palmares de Oyá, Bàbá Gil Ominirò, Ìyá Renata de Oba, Pai Dario de Ossain.



Ao seguir a tradição de homenagens da feijoada, a quarta edição homenageia Ogans que contribuem para a resistência e memória das religiões afro-brasileiras. O evento organizado pelo Ilé À md Títàn acontecerá em Nova Iguaçu, no próximo dia 19, a partir das 12h.



"O evento promove a valorização do legado deixado por nossos ancestrais. É um sinônimo de resistência e junta pessoas de todas as nações do Candomblé. E a receita da feijoada foi deixada pela matriarca Bárbara de Jagun, o que tem um significado todo especial para nós", conta Ìyálórìà Soraya de sì, filha carnal de Mãe Bárbara.



Mãe Bárbara de Jagun é a matriarca do asé e, como forma de reverenciar sua memória e sua trajetória, o evento reúne centenas de pessoas através do samba, feijoada, acarajé e muita alegria.



A feijoada contará com as apresentações artísticas de Linda Baobá, Grupo Batuk com Dendê, Samba Du Intervalo, DJ Alemão e Grupo Omo Ketu. O ingresso custa R$ 30 e está incluída a feijoada. Toda a arrecadação será para manutenção e obras do Ilé À md Títàn. O evento será realizado no Espaço França (Rua das Rosas, 131, Rosa dos Ventos), em Nova Iguaçu. Mais informações no perfil do Instagram @omodetitan.

Por Lidi de Oliveira, comunicadora popular e colaboradora do PerifaConnection