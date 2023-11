Projeto Inclusão: transformando Éden com educação e acolhimento

Há nove anos nascia o Projeto Inclusão, a partir do incômodo e olhar sensível de Élida Nascimento, que notou a defasagem escolar no Morro da Aparecida, em Éden, São João de Meriti. Aos 43 anos, ela relata a notória mudança comportamental das crianças devido à participação no projeto, institucionalizado como Organização Não Governamental (ONG) este ano.



“Começamos a ver que aquelas crianças que participavam das atividades durante a semana tiveram uma melhora no rendimento e começaram a desenvolver mais suas capacidades lógicas e mentais”.



Inicialmente foram atendidas 10 crianças e adolescentes com aulas de reforço na aprendizagem, mas foi através do “boca a boca” que mais pessoas surgiram em busca de ajuda. Hoje, já são mais de 150 atendidos, contanto com ações que envolvem educação, esportes e artes.



Com tantas demandas, a roda do Inclusão continua girando através de 20 voluntários e de alguns apoiadores fundamentais, já que ainda não há patrocínios fixos. Atualmente, a ONG é beneficiada com um programa de futebol e está prevista uma futura revitalização de uma quadra esportiva no local, além de um levantamento de dados sobre a desigualdade hídrica e energética no bairro de Éden.



Os interessados em ajudar o Projeto Inclusão a continuar trabalhando para mudar a realidade do Morro da Aparecida, basta fazer uma doação pelo Pix: projetoinclusao12@gmail.com ou pelo perfil no Instagram @inclusaoprojeto.



Por Beatriz Carvalho, jornalista e colaboradora do PerifaConnection