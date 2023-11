Festival Multiverso na Zona Oeste

Hoje é o último dia para curtir a primeira edição do Festival Multiverso Z.O, uma imersão na cultura e protagonismo pretos, que acontece em Santa Cruz. O evento começou na última sexta (24) e conta com mais de 20 atividades entre oficinas, Feira MultiArtes, painéis de conferências, fruições artísticas, além da premiação “Troféu Multiverso Z.O” de reconhecimento aos coletivos, instituições, artistas e personalidades de destaque da região da Zona Oeste. As temáticas abordadas no festival contemplam a diversidade das linhas de atuação de cada coletivo envolvido (temáticas literárias, teatrais, ancestralidades e cultura afro-brasileira, museologia territorial e economia criativa).

Confira a programação deste domingo 26/11:

Local: Palacete Princesa Isabel (NOPH – Núcleo de Orientação e Pesquisa Histórica de Santa Cruz)



15h – Credenciamento

15h30 - Oficina Conhecendo e Analisando o Panorama Sociocultural e Econômico de Santa Cruz.

16h30 - Painel de Conferência: Museus e Museologia Social na construção de territórios criativos.

18h - Fruição Artística: Exposição Guiada “História do Palacete Princesa Isabel”

19h - Multifest Z.O: Cerimônia de Premiação: “Prêmio Multiverso Z.O”

22h – Encerramento do festival com coquetel e DJ