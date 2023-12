Zé do Caroço

O estudante Natanael Paixão, de 23 anos, nascido e criado na comunidade das Casinhas, no Complexo do Alemão, acaba de ser aceito no Conservatoire à Rayonnement Régional de Toulouse, um dos conservatórios de música mais conceituados da Europa, localizado em Toulouse, na França.

O jovem toca viola há 12 anos, desde que conheceu o projeto Ação Social pela Música do Brasil (ASMB), que atua em mais de 20 comunidades do Rio de Janeiro com ensino de música clássica a jovens em situação de vulnerabilidade.

Natanael está morando sozinho na França há cerca de um mês, com o auxílio de uma bolsa oferecida pelo projeto ASMB para que ele possa estudar, viver e formar-se em viola.

“Eu me sinto extremamente feliz de ter chegado até aqui. Também sinto uma responsabilidade muito grande de fazer jus à fé que as pessoas colocaram em mim. Porque o principal de eu ter chegado aqui, além do meu esforço próprio, foram todas essas pessoas que acreditaram em mim”, comenta o jovem músico que sonha e se dedica para ser chefe de naipe.