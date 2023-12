Hora do Blec: desenho que educa e inspira com valores humanitários da ONU

No cenário contemporâneo, onde a educação e a conscientização são cruciais, surge "Hora do Blec", um desenho animado que vai além do entretenimento infantil. Criado em 2020 pelo casal de atores Yasmin Garcez e David Junior, o desenho conta a história do jovem Blec, seus amigos e familiares, destacando valores fundamentais enquanto promove uma abordagem educacional e inclusiva.

A COP28, que encerrou esta semana, ressalta a urgência de abordar questões sociais e ambientais — temas que são tratados nos clipes do desenho “Hora do Blec”. Os valores humanitários abordados na ilustração estão alinhados com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU. Clipes como “Mãe terra”, “Macarrão do Papai” e “Abelhinhas” são inspirados nas ODS 15, 05 e 02, que falam sobre uso sustentável do ecossistema, igualdade de gênero, fim da fome e insegurança alimentar. O Blec, icônico protagonista negro, inspira as crianças a agir por um mundo mais justo e sustentável desde cedo.

Galeria de Fotos Criado em 2020 pelo casal de atores Yasmin Garcez e David Junior, o desenho conta a história do jovem Blec, seus amigos e familiares, destacando valores fundamentais enquanto promove uma abordagem educacional e inclusiva Site Hora do Blec / Reprodução Protagonismo negro de Blec e sua relação com o cabelo afro através do talismã simbolizam uma mensagem positiva sobre identidade e representatividade Site Hora do Blec / Reprodução A COP28, que encerrou esta semana, ressalta a urgência de abordar questões sociais e ambientais, temas que são tratados nos clipes do desenho "Hora do Blec" Site Hora do Blec / Reprodução

Além disso, a adaptação do desenho para o teatro amplia seu alcance, proporcionando uma experiência interativa que reforça os valores transmitidos na animação. A diversidade é um elemento-chave, com personagens multiétnicos e representatividade negra, construindo uma narrativa que celebra a pluralidade, introduz conceitos de sustentabilidade, respeito à natureza, valorização da diversidade e incentiva o empoderamento desde a infância.

O protagonismo negro de Blec e sua relação com o cabelo afro através do talismã simbolizam uma mensagem positiva sobre identidade e representatividade.

Diante dos desafios sociais e ambientais, "Hora do Blec" se destaca como uma ferramenta educacional eficaz, construindo um novo paradigma de heroísmo infantil. O desenho reforça a ideia de que cada criança pode ser um herói em sua vida cotidiana, enfrentando o individualismo e contribuindo para um mundo mais harmonioso.

Assim, "Hora do Blec" ganhou o público e passou a ser usados em materiais de educação antirracista nas escolas se consolidando não apenas como um desenho, mas uma iniciativa inspiradora que desafia as normas tradicionais do heroísmo, empoderando as crianças a serem agentes de mudança em um mundo que tanto necessita de valores sólidos e inclusivos.

Bruno Sousa, jornalista e colaborador do PerifaConnection