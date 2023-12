‘Vakinha’ para fortalecer o samba e a cultura afrobrasileira

"Todo sambista é também um ativista" é o que acredita o artista Tunico Da Vila, que criou um financiamento coletivo chamado Notas da Resistência. O objetivo é gravar 14 músicas inéditas e seis videoclipes, além de reverter 50% da renda para quatro instituições que fortalecem a identidade afrobrasileira e trabalham para construir uma sociedade mais justa e igualitária. Ao todo são quatro instituições, duas do Rio de Janeiro — Movic e Macacos Vive — e duas do Espírito Santo — Coletivo Constância D’Angola e Quilombo Linharinho — A meta é arrecadar R$ 400 mil.

‘’Meu sonho é ver as comunidades cada vez mais fortes e potentes, ver nosso povo estudando, realizando e conquistando seu espaço. Acredito que somos a voz do nosso povo e precisamos cultivar a união’’, conta Tunico da Vila.

Segundo o sambista, as instituições foram escolhidas porque são um exemplo de resistência, força e seriedade. Como elas, existem muitas outras espalhadas pelo Brasil e Tunico acredita que esse movimento trará visibilidade para um trabalho de importância social. Além de poder doar para a cultura afrobrasileira, os apoiadores também podem receber recompensas que vão desde agradecimento até um show particular de Tunico, na residência do doador.

O link para colaborar com o financiamento está no perfil do Instagram do músico @tunicodavilaoficial