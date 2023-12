Cantinho da poesia

Faz teu corre,

bota tudo que é no que faz

e se joga no que acredita.

Não confie no tempo,

os dias são canalhas,

eles te enchem de beijos

sussurram nos ouvidos

promessas de futuro,

depois te larga no passado.

Lute agora

enquanto os olhos brilham

e sonhe com as mãos,

pois seja qual for o resultado,

vai ter que viver com o acontecido.

É e bem melhor conviver

com as cicatrizes da batalha

do que com a vergonha

de ter fugido.



Sergio Vaz