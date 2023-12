Natal solidário nas favelas

Distribuição de cestas básicas, programações recreativas e passeio em um shopping center são algumas das ações que projetos periféricos estão realizando neste Natal. A coluna do PerifaConnection apurou com exclusividade iniciativas que fazem a diferença na vida de centenas de crianças e famílias em diferentes comunidades do Rio.

CPXs do Alemão e Penha

Se uma faz diferença, imagina 1.600. Esse foi o número de cestas básicas distribuídas pela ONG Voz das Comunidades, no dia último dia 16, na região. Em sua 18ª edição, a iniciativa 'Por um Natal Melhor' contou com 80 voluntários e oito vans para que os alimentos chegassem até as famílias das favelas. "A importância dessa ação nessa época do ano é fazer com que algumas pessoas tenham o que comer no Natal", explica Renê Silva, fundador do Voz das Comunidades. A cantora Preta Gil, o modelo Rafael Zulu e a comediante Tatá Werneck são alguns dos padrinhos da ação, que, desde sua primeira edição, já distribuiu mais de 300 toneladas de alimentos.

Cidade de Deus

Atividades recreativas, exercícios de pinturas e distribuição de presentes. Esse foi o 'Natal dos Sonhos', que cerca de 200 crianças e jovens da CDD, no dia 9 de dezembro, tiveram a oportunidade de viver em um shopping center. Realizada há 5 anos pela ONG Nóiz, a iniciativa saiu pela primeira vez da favela. "Levá-las para outro ambiente que não seja a comunidade também faz parte de um conjunto com objetivo bem claro, que é o de criar uma atmosfera de oportunidades", afirma André Melo, presidente da ONG Nóiz. A confraternização aconteceu no terraço do shopping, onde os participantes puderam participar de um bufê, jogar-se no pula-pula e brincar com jogos eletrônicos.

Vila Alzira, em Duque de Caxias

Na Baixada Fluminense, mais de 80 crianças foram apadrinhadas por meio da ação Natal Solidário Amac do Amanhã. A iniciativa faz parte da Associação Mulheres de Atitude e Compromisso Social, que atua, desde 2011, oferecendo oficinas de reforço escolar, de informática, de artesanato, de português, de inglês, dentre outras atividades. Na última segunda (18), as crianças apadrinhadas receberam roupas, tênis e brinquedos. "Eu acho emocionante quando elas (crianças) olham os pacotes de presente. Para muitos delas, é o único presente que vão ganhar naquela época. Sei que não vou poder salvar o mundo, mas o projeto está aqui espalhando a nossa semente", conta Nill Santos, fundadora da Amac.

Itaóca, em

São Gonçalo

Moradores da comunidade fizeram fila, no dia 17 de dezembro, para receber doações da iniciativa de natal 'SOS Lixão de Itaóca'. Inaugurado em 2012, o projeto realiza três ações por ano: na Páscoa, no Dia das Crianças e no Natal. Para este fim de ano, o 'SOS' distribuiu mais de 400 cestas básicas para as famílias e cerca de 500 brinquedos para as crianças. Alex Ramos, fundador do projeto, conta que a iniciativa é independente e já está prevendo as ações de 2024. "As doações são orgânicas. Não temos recursos públicos. Existem empresas que permitem seus funcionários doarem alimentos. Há voluntários e pessoas que nos procuram por meio das nossas redes sociais. Eu já fui buscar doação para ações do ano que vem".

Morro da Providência

A ONG Providência Ecológica promove há três anos o Encontro de Natal. Nesta edição, além de ceia e contação de histórias, foram dados presentes e 200 cestas básicas. "Estamos cultivando possibilidades de vida na primeira favela do Brasil", diz a coordenadora Lorena Portela.