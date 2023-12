Garra Taekwondo de Caxias conquista campeonato brasileiro

Valeu, 2023! Quase como uma tradição, todo fim de ano é de costume fazer uma retrospectiva da trajetória. E quem pode olhar com orgulho para a sua são os jovens atletas do projeto Garra Taekwondo, de Duque de Caxias. Isso porque 2023 foi o ano que consolidou-se como o mais vitorioso da equipe. Após seis tentativas, o Garra Taekwondo conquistou o campeonato brasileiro.

Foram duas medalhas de ouro no Campeonato Brasileiro em Fortaleza, com os atletas Luiz Felipe e Luiz Pedro, de 14 e 15 anos, respectivamente. Na Copa do Brasil em Brasília, a equipe, composta por sete atletas, retornou com cinco medalhas, incluindo uma de ouro, uma de prata e três de bronze.

No meio de todos os desafios sociais, o projeto - fundado em 2013 pelo Mestre Vinícius Lanzelotti - almeja para 2024 ampliar seu impacto na comunidade Campos Elíseos, em Duque de Caxias, oferecendo oportunidades no Colégio Seice e inspirando novas conquistas.

Ao longo de 10 anos, cerca de 300 crianças já participaram da iniciativa. Atualmente, o projeto conta entre 70 a 100 crianças e adolescentes ativos. A ênfase na educação é um ponto crucial: todos os participantes devem estar matriculados no ensino regular, promovendo o equilíbrio entre esporte e estudos.

"O foco para 2024 é manter os alunos no projeto e, mesmo enfrentando os desafios financeiros e estruturais, o nosso objetivo principal é manter as crianças, adolescentes e jovens já envolvidos, visando proporcionar um ambiente seguro e afastá-los de influências negativa", afirma o mestre.