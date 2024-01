Espetáculo "Boa noite, moço! As Marias" estreia na Cidade das Artes

Personagens transmutadas a partir da imagem mitológica, muitas vezes demonizada, as pombagiras nos ritos afro-brasileiros trazem a ancestralidade de mulheres que romperam padrões impostos pela sociedade, sempre em busca do que acreditavam e desejavam viver. No espetáculo musical “Boa noite, moço! As Marias”, a pesquisa histórica de três mulheres é trazida pela singularidade de suas ações e persistência diante dos julgamentos sociais sofridos, além de motivar a busca pela liberdade. Será por meio do aconselhamento dado a um homem, repleto de conflitos emocionais e indecisões, que elas demonstrarão suas experiências de vida e capacidade de superação.

A peça, tem última apresentação hoje, às 19h, na Sala Eletroacústica, na Cidade das Artes, localizada na Av. das Américas, nº 5300.

Dividido em três atos, o enredo se passa com a trajetória da vida de Cristina que um dia, ao acordar, percebe que foi abandonada por seu marido, Joaquim. Desde então ela passa por diversas dificuldades, como a descoberta de fraudes nos negócios do marido e até uma amante. É quando encontra na Tenda Espírita Pedra de Oxum uma oportunidade de recomeçar sua vida. Naquela mesma noite, Joaquim sofre um acidente de carro. A partir daí, uma nova vida se inicia.

A peça tem classificação indicativa de 14 anos. Os ingressos custam R$40 reais e podem ser adquiridos pelo Sympla ou na Bilheteria das Cidades das Artes. Outras informações podem ser adquiridas no telefone (21) 3328-5300.