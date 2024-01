Direito ao envelhecimento

Uma pesquisa realizada pela Faculdade de Medicina de Botucatu, em 2020, apontou que apenas 1,9% da população brasileira é composta de pessoas trans. Muitos acreditam, porém, que esse número esteja subestimado, invisibilizando a realidade dessa comunidade, uma vez que os órgãos governamentais não incluem adequadamente esse contingente em suas diretrizes.

Às vésperas do Dia Nacional da Visibilidade Trans, celebrado amanhã (29), pessoas trans e travestis ainda enfrentam consideráveis obstáculos para acessar serviços básicos de saúde. No coração da Maré, entre vielas vibrantes e ruas movimentadas, histórias se entrelaçam pela resistência à vida. Beatriz Taxa, conhecida como Bia, uma mulher trans de 67 anos, moradora do Parque União, carrega consigo uma jornada de vida que se tornou símbolo de resiliência e esperança para pessoas trans na terceira idade. Quantas pessoas como Bia você conhece?

A realidade é que, para muitas pessoas trans no Brasil, atingir a terceira idade é um feito ainda distante, necessitando, assim, de valorização e reflexão sobre os caminhos para alcançá-la.

A jornada de autoafirmação e trabalho de Beatriz foi repleta de desafios, mas ela nunca desistiu. Seu esforço árduo não só garantiu sua sobrevivência, como também sua independência, algo raramente alcançado por mulheres trans de sua época. "Sempre trabalhei. Trabalhei 9 anos em uma empresa como cozinheira, mas antes fui obrigada a ser barman. Trabalhei 3 anos como cabeleireira e ainda fui auxiliar de mecânica por obrigação do meu pai", compartilha Bia.

Ao migrar do Maranhão para o Rio de Janeiro, encontrou emprego em uma alfaiataria. Posteriormente, numa empresa petrolífera, onde trabalhou por 11 anos como auxiliar de serviços gerais, embora a empresa tenha resistido a sua identidade de gênero. “Eu ia pintosa assim mesmo, tiveram que me aceitar”.

Galeria de Fotos Política Nacional de Saúde Integral LGBT busca assegurar que a comunidade tenha acesso a todos os serviços de saúde oferecidos pelo SUS AFFONSODALUA Jornada de autoafirmação e trabalho de Beatriz foi repleta de desafios AFFONSODALUA

Desafio do atendimento

Ao acessar o SUS, Beatriz encontrou desafios consideráveis. Beatriz relembra um episódio transfóbico vivido durante um atendimento no SUS. Em um hospital público, foi submetida a um tempo de espera excessivo, sendo a última a ser atendida, mesmo tendo chegado antes de outros pacientes. Foi, inclusive, escoltada por um segurança até a sala do médico.

"A doutora achou que eu seria agressiva, mas eu não sou assim. Ela me tratou com um desprezo tão grande", relata Bia, que buscou orientação do enfermeiro-chefe do hospital, mas optou por não denunciar o caso para continuar tendo acesso ao atendimento.

De acordo com a Constituição Federal de 1988, a saúde é um direito de todos os brasileiros, com o Estado sendo responsável por garantir esse direito de forma justa e igualitária. A Política Nacional de Saúde Integral LGBT busca assegurar que a comunidade tenha acesso a todos os serviços de saúde oferecidos pelo SUS, além de atender suas demandas específicas. A prática, porém, muitas vezes não corresponde às normativas, com profissionais de saúde deixando a desejar na prestação de atendimento sem discriminação.

A situação vivida por Beatriz é apenas um exemplo do tratamento discriminatório enfrentado por muitas pessoas trans nos serviços de saúde pública. O direito ao nome social, por exemplo, conquistado como um avanço para essa comunidade, nem sempre é respeitado nos registros de atendimento.

Refúgio e vitalidade

Beatriz encontra alento em sua paixão pela arte. "Amo meu trabalho com a arte, é babado forte, a música é meu amor eterno. Adorava performar na favela", recorda Bia sobre os shows de drags nas décadas de 70 e 80, revelando a paixão que a mantém vibrante.

No Brasil, a expectativa de vida média das pessoas trans é de aproximadamente 35 anos. Esse número alarmante evidencia a necessidade de valorizar e garantir condições dignas de vida para essa comunidade. Beatriz Taxa representa uma exceção em uma realidade cruelmente desfavorável para pessoas trans mais velhas.

"Eu vivo o hoje, sabe. Eu sei que tem o amanhã, mas procuro viver o máximo hoje", diz Bia, destacando sua filosofia de vida, que a mantém resiliente e positiva diante das dificuldades.