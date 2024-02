Festival (R)existe reúne artistas independentes da baixada e arrecada doações para as vítimas das chuvas

Hoje, das 13h às 00h, acontece o Festival Baixada (R)existe na Praça dos Direitos Humanos, no Centro de Nova Iguaçu. O evento é idealizado pelo Bxd In Cena junto com outros movimentos culturais e coletivos artísticos independentes da Baixada Fluminense. As doações arrecadadas serão destinadas às instituições das regiões mais afetadas em consequência das enchentes dos dias 13 e 14 de janeiro.



O Festival Baixada (R)existe recebe apoio da Nath Play/Nath Finanças e Life Fit. O line up contará com apresentações de Larinhx, Yoùn, King, Maui, Jacquelone, Antconstantino, Gazza, Soppa, DJ Ellen Kellen, MC Taya, Medusza, Xamy, Kalebe, Cayuma, Jèz, Dorgô, Afrodite, Jazzaoquadrado, Ondapesa, Xari, Rojão, Laizz, Lorac, Doidão Beats, Dree Beatmaker, Nato, Duvô, Tiahac, Suave Preta e mais atrações surpresas. O evento também contará com palestras, feiras de empreendedorismo e intervenções artísticas.

Galeria de Fotos Evento é idealizado pelo Bxd In Cena junto com outros movimentos culturais e coletivos artísticos independentes da Baixada Fluminense



As doações serão destinadas às instituições @movimentacaxias, @simeusoudomeio, @institutomundonovo, @institutoamparando e @nossameriti. Desde o temporal, estima-se que o número de desalojados e desabrigados chegue a 600 em todos os municípios. Só em Nova Iguaçu são 300 pessoas desabrigadas. Ao menos 12 pessoas morreram de afogamento, descarga elétrica e soterramento. Os municípios mais afetados foram Nova Iguaçu, Duque de Caxias e Belford Roxo.



“Para a Baixada Fluminense é muito importante ressignificar todo esse descaso com a gente. E produzir um festival, a partir de mãos de artistas e produtores da própria baixada em uma ação de solidariedade para a mesma, é a gente devolver com arte, cultura e diversão todo o contrário. A gente ressignifica e mostra que cada vez mais a união faz que nosso movimento cultural seja ainda mais forte. Foram 14 coletivos que se uniram em prol de fazer uma ação enorme de solidariedade com o nosso povo”, explica a produtora cultural Malê, uma das organizadoras do evento.



Para adquirir seu ingresso basta acessar o site disponível no perfil do Instagram @bxdincena e escolher uma das formas de doação: 1kg de alimento, 2L de água, material de limpeza ou fraldas/absorventes. No local, o ingresso custará R$10. Você também pode ajudar o evento com um valor simbólico através da chave pix: bxdincena@gmail.com



