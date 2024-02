Vagas para ensino gratuito de música clássica

A Ação Social pela Música do Brasil (ASMB) está com inscrições abertas para crianças e jovens, entre 6 e 18 anos, residentes na cidade do Rio de Janeiro e em Petrópolis, devidamente matriculados em escolas, para conhecer a música clássica e se aventurar no ensino de musicalização e instrumentos musicais. Há vagas para novos estudantes nos núcleos de aprendizado: Rio das Pedras, Cidade de Deus, Complexo do Alemão, Morro dos Macacos, Manguinhos, Tijuca e Petrópolis.

As aulas englobam diferentes instrumentos musicais (de acordo com a demanda de cada núcleo) e acontecem semanalmente nas unidades da ASMB. Para fazer a inscrição, os interessados devem procurar os coordenadores das unidades, com um responsável legal e em posse de documentos de identificação, de segunda a sexta, das 14h às 17h, até o mês de fevereiro ou enquanto durarem as vagas.



Na seleção, serão levados em conta critérios socioeconômicos e de diversidade, pois o projeto prioriza o atendimento a jovens e crianças de comunidades e em situação de vulnerabilidade social.