Tradição e resistência na Intendente Magalhães

A Estrada Intendente Magalhães é um exemplo de tradição para celebrar o Carnaval de rua. As escolas que desfilam por lá pertencem à série prata e bronze e Grupo de Avaliação, organizado pela Superliga. Além de sonharem por uma posição de destaque, as agremiações que passam pela via da Zona Norte, exercem uma função social, de acolhimento da comunidade e fortalecimento do samba como cultura.

Vinicius da Silva, teve sua vida transformada pelo ritmo carnavalesco. Professor e diretor de bateria na Alegria do Vilar, escola localizada em São João de Meriti, opina que desfilar na rua é colocar holofotes no trabalho das agremiações, “costumamos dizer que na Intendente Magalhães estão os verdadeiros sambistas, aqueles que vão defender seu pavilhão por amor, sem visar retorno midiático e financeiro, isso faz com o que o samba respire e ainda se coloque como um manifesto cultural de resistência.”

Galeria de Fotos Turma da Paz de Madureira, no Carnaval de 2023 com o tema Oyá Senhora dos Ventos e o Mistério das Águas Divulgação / Turma da Paz de Madureira Desfiles das Séries prata e bronze e Grupo de Avaliação é organizado pela Superliga Vladimir Platonow / Agência Brasil Escolas que desfilam na Intendente Magalhães pertencem à série prata e bronze e Grupo de Avaliação Vladimir Platonow / Agência Brasil



Paloma Bento, mestre de bateria na Turma da Paz de Madureira (TPM), escola de samba feminina, também deseja o reconhecimento, “é uma luta para colocar o carnaval na rua, envolve muitas pessoas, por muita das vezes aquilo salva alguém, o samba é remédio, então merecia mais atenção, mais visibilidade,” diz. Além da Alegria do Vilar e Turma da Paz de Madureira, outras 55 escolas também vão passar pela tradicional avenida Intendente Magalhães.



Por Beatriz Carvalho, jornalista e colaboradora do PerifaConnection Paloma Bento, mestre de bateria na Turma da Paz de Madureira (TPM), escola de samba feminina, também deseja o reconhecimento, “é uma luta para colocar o carnaval na rua, envolve muitas pessoas, por muita das vezes aquilo salva alguém, o samba é remédio, então merecia mais atenção, mais visibilidade,” diz. Além da Alegria do Vilar e Turma da Paz de Madureira, outras 55 escolas também vão passar pela tradicional avenida Intendente Magalhães.Por Beatriz Carvalho, jornalista e colaboradora do PerifaConnection