Já a Unidos da Tijuca, do intérprete Ito Melodia, embarca em uma viagem mística sobre a história de Portugal, desde o início de sua formação, passando por diversos momentos da trajetória do país, incluindo a colonização do Brasil e a fé católica. A agremiação do Borel, que tem como rainha a cantora Lexa, traz o enredo 'O Conto de Fados', que, em um jogo de palavras, traz uma ideia de fábula utilizando o nome do principal gênero musical lusitano. "O enredo será dividido em fados, onde cada um deles conta uma parte da história de Portugal. Vamos mostrar a verdadeira alma portuguesa e todas as coisas que foram emblemáticas na história do país", explica o carnavalesco Alexandre Louzada.