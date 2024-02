Força coletiva em Caxias

A Favela do Lixão, situada no centro da cidade de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, é um exemplo de resistência e resiliência. Desde 2020, a comunidade tem enfrentado um processo de urbanização, oficialmente denominado “desfavelização” pela prefeitura. Em meio a essas adversidades, em fevereiro de 2021 nasce o projeto "Social do Love". Fundado por Cleber Silva, de 42 anos, carinhosamente conhecido como Love, o projeto, que está completando três anos hoje, busca proporcionar dignidade às famílias vulneráveis, ampliando seu alcance para além dos limites do bairro.



“O nosso objetivo é ajudar qualquer pessoa e família que vive em situação de vulnerabilidade. Então, a gente está aqui para defender os nossos direitos contra as desigualdades sociais que enfrentamos no nosso município”, afirma Cleber.

Para conhecer mais sobre a iniciativa, basta acessar @socialdolove no Instagram - Divulgação



Além de Cleber, Lucas Silva, 28, Jéssica Farias, 30, e Tatiana Dias, 45, formam um time que já beneficiou mais de 1.500 famílias. Através de apoios do Conselho Tutelar e direção das unidades escolares, a iniciativa também auxilia nas pré -matrículas de alunos, além de oferecer suporte com isenção de variados documentos. Com as fortes chuvas de janeiro, o coletivo montou uma força tarefa em Duque de Caxias para fornecer alimentos, água potável e assistência documental a mais de 200 famílias afetadas na região.



Para conhecer mais sobre a iniciativa, basta acessar @socialdolove no Instagram.



Heitor Felix - Integrante do Movimenta Caxias, Maloca da Cidadania e colaborador do PerifaConnection Além de Cleber, Lucas Silva, 28, Jéssica Farias, 30, e Tatiana Dias, 45, formam um time que já beneficiou mais de 1.500 famílias. Através de apoios do Conselho Tutelar e direção das unidades escolares, a iniciativa também auxilia nas pré -matrículas de alunos, além de oferecer suporte com isenção de variados documentos. Com as fortes chuvas de janeiro, o coletivo montou uma força tarefa em Duque de Caxias para fornecer alimentos, água potável e assistência documental a mais de 200 famílias afetadas na região.Para conhecer mais sobre a iniciativa, basta acessar @socialdolove no Instagram.Heitor Felix - Integrante do Movimenta Caxias, Maloca da Cidadania e colaborador do PerifaConnection