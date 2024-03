A ‘Noite das Estrelas’ está no Prêmio Shell

A mais tradicional premiação da cena teatral brasileira destaca a "Ocupação Noite das Estrelas", do coletivo Entidade Maré, como uma das oito iniciativas teatrais com maior impacto positivo de 2023. A cerimônia do 34º Prêmio Shell de Teatro ocorre no dia 12 de março, em São Paulo. O espetáculo dirigido por Wallace Lino e Paulo Victor Lino, concorre na categoria “Energia que vem da gente” e traz à tona a memória dos antigos shows da década de 80 e 90 que ocorriam na Maré, na Zona Norte do Rio de Janeiro. A homenagem iluminou uma memória quase apagada, reverberando momentos de amor em plenitude através do trabalho de mais de 50 artistas LGBTQIAPN+, negros e favelados.

Galeria de Fotos



Não à toa, a ocupação levou às ruas da Maré mais de sete mil pessoas que testemunharam o espetáculo imortalizando as memórias LGBTQIAPN+ do território em uma experiência que transcende o convencional. Após ser acolhido por bandeiras que celebram figuras significativas da favela, o público desembarca junto à poderosa figura de Exu, em cima de um mototáxi, abrindo os caminhos por toda a rua até a encruzilhada principal: onde o mensageiro reina. Em seguida, em uma experiência sensorial, a plateia é convidada a fechar os olhos em uma vivência auditiva, onde frases e palavras entoadas por personagens se fundem com os sons do cotidiano latente da favela. Essa atmosfera culmina em uma cena de afeto e amor entre mulheres negras, desembocando em um show energético da Preta Queen B Rull, sacudindo o público.



Ao reconhecer o impacto da ocupação, o Prêmio Shell abre precedentes para coroar as irmãs Lino pela materialização de uma constelação de histórias em encruzilhadas, ruas e cosmos. Paulo afirma que a indicação surge como uma reparação, o diretor destaca que os shows surgiram na mesma época em que os movimentos LGBTQIAPN+ se organizavam no Brasil, "esse conhecimento ficou à parte por ser uma produção favelada e preta. Essa é a nossa vingança, é a nossa forma de dizer que sempre estivemos aqui".



O elenco é formado por Jaqueline Andrade, Livia Laso, Marcela Soares, Milu Almeida, Preta Queenb Rull e a inesquecível e eterna Dominick di Calafrio, que deixa uma lacuna profunda na comunidade após sua partida. A presença da travesti, viva na memória, é uma recordação da importância de personagens que desafiam e inspiram a vida.



Para conhecer mais sobre o coletivo e esse movimento artístico que renasce na Maré, acompanhe pelo @entidademaré no Instagram.

