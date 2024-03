‘Masculinidades Periféricas’ ganha prêmio em festival internacional

Gravado no final de 2023, em Anchieta, Zona Norte do Rio de Janeiro, o documentário Masculinidades Periféricas – Reconstrução – foi o vencedor na categoria Melhor Documentário do Brazil New Visions Internacional Film Festival 2024 (BNVIFF) – festival que reconhece e apresenta produções nacionais para diversos países. Dirigido pelo jornalista Renan Schuindt, o curta-metragem apresenta histórias de homens cis e trans moradores de regiões periféricas do estado participantes da segunda edição do Papo de Baile do Maisum - projeto idealizado pelo DJ Jorge Maisum, que utiliza rodas de conversa para abordar situações cotidianas, ligadas ao comportamento, à saúde física e mental, à violência e afeto. O filme enfrentou uma pré-seleção com mais de 450 inscritos antes de chegar à final do festival, onde concorreu com outros sete documentários.



“Estamos muito honrados e felizes com esse reconhecimento. Masculinidades Periféricas – Reconstrução traz um olhar para aquilo que os homens de favela sentem diariamente. Abordamos um tema muito sensível e que poucos querem falar. É sobre sentimentos, percepções e recomeços. No entanto, é importante ressaltar que existe outro documentário que antecede a esse - o Masculinidades Periféricas, Desconstrução - o qual a narrativa traz o exercício do ‘olhar interno’, etapa em que os entrevistados puderam expressar seus pensamentos, desconstruir mitos e recriar valores”, afirma o diretor Renan Schuindt.



Os curtas estão disponíveis gratuitamente no canal do Papo de Baile, no YouTube.