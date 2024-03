Cantinho da poesia

Na noite escura

as estrelas brilham com força

na noite preta

elas explodem em presença luminosa.

São negras as presenças

que dançam, encantam

em rumos infinitos

a força de uma existência

vinda do futuro, que aprendeu

com a vida passada

a sobrevivência do presente.

nas ruas da Maré

estrelas nascem e vivem

na celebração: feitiço doce

para enganar a morte.

no palco das ruas

as cortinas vivem abertas.



Todas as noites para as estrelas

Vitor Félix