Programa liderado por negros evangélicos lança Escola de Justiça Racial

O Programa Martin Luther King para formação e incidência política lança a

Escola de Justiça Racial. O projeto é uma iniciativa do Movimento Negro Evangélico do

Brasil, uma organização nacional que atua em dez estados brasileiros e é formada por

lideranças negras evangélicas que tem como principal papel ser uma ponte entre o

movimento negro e a igreja.



A coordenadora nacional do Movimento Negro Evangélico, Rakell Matoso destaca a necessidade da Escola de Justiça Racial no país: “Vivemos em um país desigual e é preciso pensar nas tecnologias e ferramentas do povo negro para diminuir desigualdades através do nosso conhecimento ancestral.” A iniciativa é gratuita e vai ocorrer nos meses de março, abril e maio de 2024 de maneira presencial nas cidades do Rio de Janeiro e Recife, e também terá uma versão on-line para chegar em outros lugares do país. As inscrições vão até a próxima quarta-feira, através do link disponível no perfil @mnebrasil, no Instagram.

Galeria de Fotos A iniciativa é gratuita e vai ocorrer nos meses de março, abril e maio de 2024 de maneira presencial nas cidades do Rio de Janeiro e Recife Débora Oliveira / Divulgação



A formação é uma iniciativa educacional de capacitação e desenvolvimento teórico-prático

da comunidade evangélica na luta pela equidade racial, se tornando uma metodologia

importante no enfrentamento do racismo, visto que o fundamentalismo religioso tem sido um

dos maiores inimigos da luta antirracista no Brasil e no mundo, consolidando agendas

importantes que atentam diretamente contra vidas negras.



Tivemos um caso recente de uma das maiores conferências teológicas do campo

evangélico que convidou um pastor e teólogo norte-americano, Douglas Wilson, que é

amplamente conhecido como defensor do sistema escravocrata mais “humanizado” a partir

do que ele chama de “valores bíblicos”. Esse caso acendeu uma alerta em várias lideranças

evangélicas sobre o quanto não falamos sobre a história negra dentro e fora das igrejas e

nunca conversamos sobre os resquícios e herança da escravidão que existem até hoje.



Com uma reflexão sobre a história do Brasil, o coordenador geral do Programa Martin Luther King, Jackson Augusto, destaca: “O Brasil é um país com uma história sangrenta e a igreja protestante brasileira chega aqui ainda na época colonial e nunca discutiu de maneira oficial o legado da escravidão e o racismo dentro de suas estruturas. A escola é um instrumento de consciência e transformação não somente da igreja mas que também vai discutir a sociedade que vivemos.”



Por este motivo é urgente criarmos mais espaços de educação antirracista em todas as

dimensões sociais que temos no Brasil. É dever de todos nós tirarmos debaixo do tapete o

legado de injustiças que o povo negro sofre sistematicamente e termos um projeto que visa

a conscientização e transformação das pessoas. A formação é uma iniciativa educacional de capacitação e desenvolvimento teórico-práticoda comunidade evangélica na luta pela equidade racial, se tornando uma metodologiaimportante no enfrentamento do racismo, visto que o fundamentalismo religioso tem sido umdos maiores inimigos da luta antirracista no Brasil e no mundo, consolidando agendasimportantes que atentam diretamente contra vidas negras.Tivemos um caso recente de uma das maiores conferências teológicas do campoevangélico que convidou um pastor e teólogo norte-americano, Douglas Wilson, que éamplamente conhecido como defensor do sistema escravocrata mais “humanizado” a partirdo que ele chama de “valores bíblicos”. Esse caso acendeu uma alerta em várias liderançasevangélicas sobre o quanto não falamos sobre a história negra dentro e fora das igrejas enunca conversamos sobre os resquícios e herança da escravidão que existem até hoje.Com uma reflexão sobre a história do Brasil, o coordenador geral do Programa Martin Luther King, Jackson Augusto, destaca: “O Brasil é um país com uma história sangrenta e a igreja protestante brasileira chega aqui ainda na época colonial e nunca discutiu de maneira oficial o legado da escravidão e o racismo dentro de suas estruturas. A escola é um instrumento de consciência e transformação não somente da igreja mas que também vai discutir a sociedade que vivemos.”Por este motivo é urgente criarmos mais espaços de educação antirracista em todas asdimensões sociais que temos no Brasil. É dever de todos nós tirarmos debaixo do tapete olegado de injustiças que o povo negro sofre sistematicamente e termos um projeto que visaa conscientização e transformação das pessoas.