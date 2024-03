‘Movimento Sextou’: a escola como lugar de felicidade

Pensando em melhorar a experiência escolar para as crianças, Moisés Machado, de 30 anos, lança o livro “Movimento Sextou”. O tema se dá pela ideia filosófica de que é impossível que a felicidade ocorra na solidão, pois, ela só se conquista com a presença do outro. Partindo desse princípio, o professor da Escola Municipal O’Higgis, que fica em Bangu, na Zona Oeste, trouxe em sua escrita, atividades e brincadeiras que motivam a criança a aprender de forma leve, sem uma sobrecarga de cobrança, onde elas se sintam a vontade de serem elas mesmas.



“Quando a criança adentra um espaço escolar, ela muitas vezes, chega de uma realidade familiar não tão feliz quanto gostaria de ter”, é o que comenta Moisés, que, tendo em vista que essa é a realidade de muitos alunos, valoriza a importância de uma educação feliz.



A obra literária, premiada pelo Prêmio Nacional Perestroika de Criatividade Docente, tem como público alvo professores, responsáveis, estudantes de licenciatura e todos mais que busquem aprimorar a vivência do estudante. Para encontrar o exemplar, basta acessar o site da editora Letras Virtuais e pesquisar “Movimento Sextou”, nome da obra.



Kelen Gladson, jornalista e colaboradora do PerifaConnection