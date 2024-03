Exposições de cria: dica cultural do PerifaConnection

Para valorizar e conhecer a produção de artistas negros, recomendamos aqui três exposições formadas por nomes que têm se destacado no cenário fluminense.



A começar pela exposição Zonas Urbanas do Pensamento, no Centro Cultural PGE-RJ, próximo à Praça XV, que reúne pinturas recentes de Leoa e Medusa. Enquanto uma traz a paisagem e cotidiano do subúrbio carioca, a outra explora o mundo dos sonhos e o plano espiritual. Aberta de terça a sábado, das 10h às 18h, exceto feriados, o público tem até 13/04 para visitá-la gratuitamente.

Exposição Abolicionistas Brasileiras, na biblioteca do Museu de Arte do Rio (MAR), 4º andar



Ao lado de Bárbara Copque, Ismael David, Leid Ane, Mariana Maia, Pedro Vidal, Renata Alves e Rona, Medusa também participa da exposição Mãemória: onde nascem as memórias. Em cartaz até 27/04 na galeria do Instituto de Pesquisa e Memória Preto Novos (IPN), na Gamboa, o espaço funciona de terça a sexta, de 10h às 16h, aos sábados até às 13h, com gratuidade às terças.



Por último, vale destacar Abolicionistas Brasileiras, na biblioteca do Museu de Arte do Rio (MAR), 4º andar. Reunindo trabalhos de oito artistas - Guilhermina Augusti, Mariana Maia, Thaís Basilio, Thaís Iroko, Renata Felinto, Roberta Holiday, Sheyla Ayo e Stefany Lima -, um dos objetivos da exposição é celebrar a história de mulheres que foram importantes na luta contra a escravização no Brasil. Em cartaz de terça a domingo, das 11h às 18h, o público terá a oportunidade de visitá-la gratuitamente até 30/06.



