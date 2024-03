Exposições de cria: dica cultural do PerifaConnection

É necessário prestigiar e apoiar artistas periféricos, sobretudo aqueles que têm contribuído

para a democratização e a descentralização do acesso à cultura. Por isso, o PerifaConnection volta a recomendar mais três exposições gratuitas na Baixada Fluminense.

Primeiro, Rio de cidades: paisagens mutantes, individual de Luiz Baltar com curadoria deMárcia Mello, na galeria do SESC Nova Iguaçu. Em cartaz até 02/06, a mostra reúnefotografias que exploram a complexidade da vida humana-urbana, entre a idealização e arealidade, convidando-nos a pensar sobre o direito à cidade e a mobilidade urbana. O espaço fica aberto para visitação de terça a sexta, das 9h30 às 19h30, e aos finais de semana, até às 17h30.Já a exposição coletiva Tecido Urbano, com curadoria de Raimundo Rodriguez, um dosfundadores do grupo Imaginário Periférico, reúne trabalhos de 19 artistas, sendo eles: Bruno Paz, Caos, Cibelle Arcanjo, Clara Vaz, Deisi Paiva, Del Gomes, Diego DGR, John WayneAssunção, Leonard DuMont Lorca, Lina Zaldo, Luisa Gomes Cardoso, Natália Lima,OMARCCA, Pedro Mandarino, Pedro OS, Rodrigo Sini, Scrau, Sérgio Torres, Yuri Surgek.Todos eles buscam representar as memórias, os signos e os imaginários das periferias do Rio de Janeiro, bem como as transformações histórico-geográficas e as relações cotidianas e afetivas. Em cartaz na galeria do SESC São João de Meriti, aberta de terça a sábado, das 9h às 17h, o público terá a oportunidade de visitá-la até 26/05.Por último, vale destacar a coletiva Brasil Baixada, no Instituto Histórico da CâmaraMunicipal de Duque de Caxias. Sob a curadoria do artista Rafael Agostini e da historiadoraTania Amaro, membros da Academia Duquecaxiense de Letras e Artes, a exposição integra a programação do 20 de março, o Dia Municipal da Cultura. Instituído pela Lei n° 1.926, de 14 de dezembro de 2005, a data foi escolhida em razão do nascimento de Barboza Leite, nome responsável por diversas conquistas na área cultural. Reunindo trabalhos de 10 artistas sendo eles: Conativo, Diana Chagas, José Silva, Lúcia Nogueira, Marcos Maciel, Marcus Vinicius de Paula, Rafael Agostini, Robison Oliveira, Sergio Xavier, Vinicius Soares, um dos objetivos consiste em apresentar a diversidade e a riqueza do território por meio da arte. Localizado no subsolo da Câmara Municipal, o espaço funciona de segunda a sexta, das 9h30 às 17h.João Paulo Ovidio, professor, historiador da arte e colaborador do PerifaConnection