‘Segundou’ pela educação

O último censo escolar divulgado em 2023, liga um sinal de alerta sobre os dados da evasão escolar. Na educação escolar urbana, os resultados mostram uma taxa de evasão de 5,9%. Com a falta de políticas públicas educacionais, são os próprios professores que se unem para reverter este quadro.



Em Bangu, na Escola Municipal Nações Unidas, a professora de Língua Portuguesa Verônica Marcílio, idealizou o projeto ‘Segundou’, que tem por objetivo resgatar o ânimo dos estudantes em frequentar as escolas, principalmente às segundas-feiras, dias com os menores índices de assiduidade, utilizando a literatura como instrumento.

atividade envolve alunos do 6º ao 9º ano e os professores Reinaldo Santana, de Educação Física e Elizabeth Miranda, de Português - Arquivo pessoal



Há vários fatores que explicam a evasão escolar. Para os estudantes, as condições socioeconômicas de suas famílias são cruciais para a permanência ou não nas escolas. Muitos não têm acesso às condições básicas, tendo que abandonar os estudos para ajudar em casa. Nas escolas, temos um ensino que impõe uma metodologia pouco atrativa para os estudantes, que não incorpora suas vivências e linguagens e não adere novas tecnologias.



“O ‘Segundou’ chega para criar um ambiente de aconchego e alegria, para mostrar que podemos iniciar a semana sem perder a alegria do fim de semana”, relata Verônica.



A atividade envolve alunos do 6º ao 9º ano e os professores Reinaldo Santana, de Educação Física e Elizabeth Miranda, também de português aderiram a atividade. Além disso, outras escolas vêm adotando o programa, como o caso da Escola Municipal Baden Powell, em Guadalupe.



Todos os livros são doações de autores que já conhecem o projeto, mas o 'Segundou' precisa de mais! Pessoas ou editoras que desejam contribuir com doações de livros para fortalecer essa iniciativa e possibilitar a exploração de uma variedade ainda maior de temas, incentivando assim o hábito saudável da leitura, basta buscar @veronicamarcilio no Instagram. E aí, partiu ‘Segundar’ também?!



