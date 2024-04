Na tela de um computador, a oportunidade de desenhar uma vida mais colorida

Foi na tela de um computador que Milena Batalha começou a desenhar novas – e coloridas! – histórias para sua vida. Moradora de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, a jovem cursava faculdade de design voltada ao 3D, mas era o 2D que a fascinava. Uma amiga indicou, então, o Estúdio Escola de Animação, no Centro do Rio, iniciativa voltada a pessoas entre 16 e 24 anos, preferencialmente moradoras de periferias, estudante de instituições públicas e com renda familiar até 3 salários mínimos.



Na segunda tentativa, em 2020, Milena conseguiu uma vaga e hoje trabalha no Copa Studio, concorrido estúdio carioca que, entre outros sucessos, criou o desenho animado “Irmão do Jorel”. A obra, que está na quinta temporada, atravessou fronteiras e já chegou a países como Argentina, Chile, Colômbia, México, Costa Rica e Panamá, entre outros. O sonho da caxiense nunca tinha ido tão longe.



“O curso mudou radicalmente minha vida, me ensinou tudo o que precisava para entrar no mercado de trabalho. Não tinha perspectivas de trabalhar com animação, porque me faltava a prática, não conhecia ninguém. Era algo impossível, já que nem portfólio eu sabia montar...”, diz a animadora, de 24 anos: “Consegui entrar no Copa cinco meses depois de concluir o curso. Abriram uma vaga de estágio, mas meu teste foi tão bom que fui contratada como júnior.”



O Estúdio Escola de Animação chega agora à 12ª edição, com seis meses de duração e aulas gratuitas. Destinado a moradores da cidade do Rio de Janeiro e da Baixada Fluminense, oferece transporte e lanche. São 45 vagas na próxima turma, com inscrições abertas até 14 de abril. Para se inscrever, basta acessar o site do Estúdio Escola: estudioescola.com.br/regulamento-eea-2024/



“Nosso objetivo é gerar um impacto social, oferecer as condições necessárias para que esses jovens possam construir o futuro que desejam” destaca Paula Sued, diretora da Baluarte Cultura, realizadora do projeto: “Ao longo de 12 anos, temos um índice considerável de 40% de ex-alunos empregados, alguns com passagens até mesmo por estúdios do exterior”.



É o caso de Iásio Neris, de 27 anos. O morador da Ilha do Governador e ex -aluno do Estúdio Escola de Animação orgulha-se de ter trabalhado no estúdio WildBrain, do Canadá.

“Não tinha uma ideia de carreira, mas me encontrei no curso. Hoje tenho uma profissão. Desde então vejo a animação de outra forma”, diz Iásio, que já participou de produções como “Irmão do Jorel”, “Tromba Trem, O Filme”, “Giga Blaster”, “Tuiga”, “Jhonny Test” e “The Snoopy Show”.