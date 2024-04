Professor, escritor, fotógrafo e militante pela cultura de Duque de Caxias, Armando Valente, de 80 anos, lança o livro “Crônicas da Baixada Fluminense” inspirado nas histórias, arte e cultura do território. A publicação foi lançada nesta semana no Museu Vivo do São Bento - primeiro museu itinerante da região, o evento foi composto por uma plateia composta por profissionais da educação, museus comunitários e sociedade civil.



A inspiração para escrever os textos do exemplar surgiu através de crônicas sobre Duque de Caxias, em que Armando escrevia para jornais e na “Revista Caxias Magazine”, nos anos 90. Somente este ano, reuniu o material em um livro, de distribuição gratuita. Valente destaca a importância da leitura, “cheguei à escrita através da leitura. Se a pessoa não tiver as palavras organizadas na cabeça não vai conseguir dizer nada.”

Galeria de Fotos Armando também é apaixonado por fotografia, quando tinha 9 anos ganhou sua primeira máquina fotográfica e ainda hoje faz fotografias com devoção FILIPO TARDIM / DIVULGAÇÃO

Além da escrita, Armando também é apaixonado por fotografia, quando tinha 9 anos ganhou sua primeira máquina fotográfica e ainda hoje faz fotografias com devoção. “Em Duque de Caxias junto com outros amigos utilizamos a fotografia como elemento acessório na sala de aula, era o tempo da Escola Nova e dos audiovisuais”, explica.

Estudioso, pesquisador e praticante da linguagem visual, por meio da fotografia, Valente morou e trabalhou mais de 20 anos em Caxias, agora habitante de Volta Redonda, espera que sua obra alcance novos lugares e que mais pessoas conheçam o outro lado da Baixada Fluminense. Para adquirir gratuitamente o “Crônicas da Baixada Fluminense”, basta entrar em contato no Facebook de Armando Nogueira ou no Instagram @museuvivodosaobento.



Beatriz Carvalho, jornalista e colaboradora do PerifaConnection. Além da escrita, Armando também é apaixonado por fotografia, quando tinha 9 anos ganhou sua primeira máquina fotográfica e ainda hoje faz fotografias com devoção. “Em Duque de Caxias junto com outros amigos utilizamos a fotografia como elemento acessório na sala de aula, era o tempo da Escola Nova e dos audiovisuais”, explica.Estudioso, pesquisador e praticante da linguagem visual, por meio da fotografia, Valente morou e trabalhou mais de 20 anos em Caxias, agora habitante de Volta Redonda, espera que sua obra alcance novos lugares e que mais pessoas conheçam o outro lado da Baixada Fluminense. Para adquirir gratuitamente o “Crônicas da Baixada Fluminense”, basta entrar em contato no Facebook de Armando Nogueira ou no Instagram @museuvivodosaobento.Beatriz Carvalho, jornalista e colaboradora do PerifaConnection.