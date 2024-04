Humor como estilo e possibilidade de vida

Como você se imagina daqui há 10 anos? Gabriel Euzébio de 20 anos ou Euzebin, como é conhecido pelos mais de 235 mil seguidores que soma em suas redes sociais, diz que quer poder ajudar sua família e ser um exemplo para a juventude do Conjunto de Favelas da Maré, onde vive na Nova Holanda.



Os sonhos são a marca do Dia do Jovem, comemorado no último sábado (13). Euzebin representa os jovens mareenses sonhadores. A arte e a educação sempre estiveram presentes na vida dele, assim como o teatro e o esporte que o ajudaram a ter confiança para seguir seus objetivos. Com o incentivo da família, o jovem começou a gravar vídeos para as redes sociais e viu que poderia virar profissão. Em pouco tempo conseguiu crescer seu número de seguidores com seus conteúdos humorados.



Mas mesmo assim, ele ainda não trabalha apenas com a internet. Além de humorista, Euzebin também é estoquista. “Precisei começar a trabalhar para ajudar minha família, além de ser o Euzebin da internet, eu também sou filho do Erenildo e da Silvânia.”, explica.



Uma das conquistas a partir dos seus conteúdos, foi ter conseguido participar do clipe do rapper MD CHEFE após ter imitado o músico. Apesar de levar a vida com humor, as violências que existem em ser um jovem de favela é uma das dificuldades que o influenciador enfrenta. Ele explica que se sente limitado, mas ainda cria maneiras de superar essas situações sem perder o tom de humor. “Tem um vídeo da operação (policial) que eu fiz como uma forma de protesto de maneira divertida. Eu estava rindo de nervoso.” relembra.



Suas referências na comédia, além do humorista Diogo Defante, são os artistas mareenses Raphael Vicente e Douglas Silva. Para os demais jovens, o conselho de Euzebin é: não desista, mesmo diante das dificuldades. “Nunca perder a esperança e a nossa essência.”, finaliza.



Lucas Feitoza, jornalista e colaborador do PerifaConnection