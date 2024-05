Artista visual da Maré coloca sua favela no clipe de Anitta

É a geração do funk e da favela brilhando no mundo. Patrick Marinho, diretor de fotografia e artista visual, cria do Conjunto de Favelas da Maré, foi o responsável pelos registros do videoclipe 'A Baile Funk Experience', medley do novo álbum da cantora Anitta, Funk Generation. Em dois dias, o disco garantiu a 2ª posição no Top Albums Debut Global do Spotify, plataforma que mostra as maiores estreias mundiais.



No vídeo, são exibidos clicks da Maré e Patrick fala sobre a produção de repercussão mundial: “São oportunidades que são dificultadas para a gente como favelado, de ocupar esses lugares da grande mídia. Então tá sendo uma experiência muito rica pra mim”, conta.

fotogaleria



O primeiro videoclipe que ele colaborou com a cantora foi Funk Rave, do mesmo álbum, e levou o título de melhor clipe de música látina no MTV Video Music Award (VMA): “Mostrou que os favelados também podem estar ali nesses grandes espaços. A gente não tem oportunidade de pagar curso grande de fotografia e de direção, a gente trabalha pra botar comida dentro de casa. Estando nesses espaços, entendi que o favelado pode muito mais. Não só trabalhando dentro da favela, mas também ultrapassando os limites do território e levando a favela junto”, reforça.



O artista de 25 anos, atua desde os 18 como fotógrafo, há três anos como artista visual e ressalta o apoio do co-produtor Felipe Dutra e outras figuras da Maré na produção, como a Orquestra Maré do Amanhã, Andrey Lima e DJ Renan Valle: “Eu não faço nada sozinho e ter outros favelados comigo e pessoas pretas somando é muito importante pra mim”, diz.



Andrezza Paulo

Matéria feita em parceria entre o Maré de Notícias e PerifaConnection O primeiro videoclipe que ele colaborou com a cantora foi Funk Rave, do mesmo álbum, e levou o título de melhor clipe de música látina no MTV Video Music Award (VMA): “Mostrou que os favelados também podem estar ali nesses grandes espaços. A gente não tem oportunidade de pagar curso grande de fotografia e de direção, a gente trabalha pra botar comida dentro de casa. Estando nesses espaços, entendi que o favelado pode muito mais. Não só trabalhando dentro da favela, mas também ultrapassando os limites do território e levando a favela junto”, reforça.O artista de 25 anos, atua desde os 18 como fotógrafo, há três anos como artista visual e ressalta o apoio do co-produtor Felipe Dutra e outras figuras da Maré na produção, como a Orquestra Maré do Amanhã, Andrey Lima e DJ Renan Valle: “Eu não faço nada sozinho e ter outros favelados comigo e pessoas pretas somando é muito importante pra mim”, diz.Andrezza PauloMatéria feita em parceria entre o Maré de Notícias e PerifaConnection