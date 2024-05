Mães de Favela

A série fotográfica “Mãe de Favela”, nasce para representar a força materna dentro de territórios periféricos. Com a de hoje, já são cinco edições que reúnem um acervo de 65 mães registradas. Josiane Santana, fotógrafa do Complexo do Alemão, conta da felicidade que é poder estabelecer essa relação de afetividade entre gerações: “Muitas vezes a gente acha que é só um ensaio, mas não, na verdade é um momento de troca muito bonita, de mães que fazem a diferença e zelam pelo seus filhos”. Já Michele Veríssimo, fotógrafa da Rocinha fala da satisfação em poder fortalecer seus vínculos com a figura feminina no seu trabalho: “O poder e a capacidade que a mulher tem de ser dona de casa, de trabalhar fora, de ser mãe, já é uma função bem difícil, sabe? Então eu gosto sempre de estar enaltecendo as mulheres.”



Idealizador da série criada em 2019, Affonso Dalua que teve como inspiração a própria relação com a mãe ressalta que os registros são também políticos “As fotos da série, além de serem uma homenagem a essas mães, é um ato político de corpas que se fazem presentes e resistentes em um território majoritariamente feminino.”



A partir das imagens é possível visualizar a pluralidade do “ser mãe”, como é o caso de Andreza Jorge, moradora da Maré que foi registrada na edição atual. Em uma mesma foto, junto à sua filha e mãe, ela ocupa dois papéis sociais fundamentais para a construção de um imaginário poético e plural: “Bom ser fotografada como mãe e filha, assim a gente reforça a ideia de que não há um padrão e modelo único de família e maternidade. Ao mesmo tempo, conseguimos também nos encontrar a partir de pontos em comum, de mulheres que partilham dos mesmos desafios, lutas e memórias coletivas.”, diz Andreza.



Mais do que registrar figuras maternas em frente às suas casas, é dar visibilidade a momentos afetuosos, mesmo em meio a tantas vulnerabilidades.



Maiara Carvalho, extensionista UFRJ no Maré de Notícias

Matéria feita em parceria com o PerifaConnection