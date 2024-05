Conheça o multiartista Marcio Rufino, poeta, escritor, ator e historiador

Se o assunto for criatividade que não se limita, Marcio Rufino é um exemplo disso. Nascido em São João de Meriti e criado em Belford Roxo (municípios situados na Baixada Fluminense), o artista graduado em história já vivenciou na carreira artística o teatro e performance nos palcos, literatura e também se aventurou no audiovisual.



A paixão de Rufino pelos palcos o levou a diversos cenários possibilitando participações em peças teatrais e atuações no cinema, onde chegou a interpretar o escritor e jornalista Lima Barreto no curta ‘Até as pedras se encontram’.

Galeria de Fotos Como um homem negro e periférico, Márcio enxerga a arte como uma forma de militância Arquivo Pessoal



Como um homem negro e periférico, Márcio enxerga a arte como uma forma de militância, podendo usar o teatro e os palcos para dar ainda mais visibilidade à luta dos povos pretos e das pessoas da Baixada Fluminense, pois como o artista diz “A Arte cura, liberta, educa, salva e faz renascer”.



Ser um artista multifacetado, levou Marcio a mergulhar em um mar de cultura, descobrindo ser além de historiador, poeta, ator, performer e principalmente escritor. Na escrita, Rufino encontrou uma forma de contar histórias com criatividade e representatividade, sendo autor de pelo menos quatro obras.



“Sempre fui muito inquieto. Quando menino, me sentia como aquele personagem do poema de Manoel de Barros ‘O menino que carregava água na peneira’: sempre reinventando a realidade e me reinventava nela. Sempre ultrapassando fronteiras e derrubando muros. Ainda me sinto essa criança que inventava lugares e criava pessoas. Essa inquietude é a inquietude de todo artista”, expressa. Como um homem negro e periférico, Márcio enxerga a arte como uma forma de militância, podendo usar o teatro e os palcos para dar ainda mais visibilidade à luta dos povos pretos e das pessoas da Baixada Fluminense, pois como o artista diz “A Arte cura, liberta, educa, salva e faz renascer”.Ser um artista multifacetado, levou Marcio a mergulhar em um mar de cultura, descobrindo ser além de historiador, poeta, ator, performer e principalmente escritor. Na escrita, Rufino encontrou uma forma de contar histórias com criatividade e representatividade, sendo autor de pelo menos quatro obras.“Sempre fui muito inquieto. Quando menino, me sentia como aquele personagem do poema de Manoel de Barros ‘O menino que carregava água na peneira’: sempre reinventando a realidade e me reinventava nela. Sempre ultrapassando fronteiras e derrubando muros. Ainda me sinto essa criança que inventava lugares e criava pessoas. Essa inquietude é a inquietude de todo artista”, expressa.