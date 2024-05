Nesta Semana Mundial da Energia, de 27 a 29 de maio, a comitiva com 26 integrantes da

Rede Favela Sustentável do Rio de Janeiro e parceiros, chegam em Brasília para uma série de atividades no Congresso Nacional, visando a justiça energética nas favelas.



O grupo, que vem pesquisando e gerando soluções para energia nas favelas, publicou, em 2023, a pesquisa Eficiência Energética nas Favelas, que oferece uma visão inédita da injustiça energética presente em seus territórios. O relatório representa uma iniciativa de geração cidadã de dados que refletem a realidade de 1.156 famílias (4.164 pessoas) em 15 favelas do Grande Rio e apresenta a relação da energia com a pobreza e desigualdade social.

A pesquisa Eficiência Energética nas Favelas oferece uma visão inédita da injustiça energética presente em seus territórios

Kayo Moura, cientista social e integrante do laboratório de narrativas e dados das favelas, o LabJaca, foi responsável pela análise. “Foi uma pesquisa muito poderosa, pensando toda a metodologia, construída coletivamente, produto de um curso de pesquisa desenvolvido por redes de favelas (...) Eu acho que o mais legal do relatório é que ele abre várias perguntas para serem desenvolvidas, sobre eficiência energética, sobre justiça energética, sob outros aspectos, com outros recortes."



Em Brasília, o grupo vai participar de uma reunião pública em 27 de maio, sobre os dados da pesquisa, junto de depoimentos com as histórias de moradores impactados, e soluções desenvolvidas pelos próprios territórios. No dia 29 de maio, Dia Mundial da Energia, a delegação participa da audiência pública "Transição energética justa: papel social da energia solar".



Além da apresentação de dados e depoimentos sobre dificuldades de acesso e

qualidade da energia elétrica em suas comunidades, a delegação conta com quatro

lideranças gerando soluções na ponta para os desafios mencionados. São eles: Luís Cassiano do Teto Verde Favela, Otávio Barros da Cooperativa Vale Encantado, Nill Santos da Associação Mulheres de Atitude e Compromisso Social (AMAC), e Dinei Medina da primeira cooperativa de energia solar em favelas do Brasil, a Revolusolar, todos irão apresentar suas experiências e soluções desenvolvidas nos territórios.



Para saber mais detalhes sobre a Comitiva, a pesquisa, seus integrantes e parceiros, além das atividades em Brasília acesse o site.favelasustentavel.org ou @favelasustentavel nas redes sociais.



Priscila Silva, comunicadora e colaboradora do PerifaConnection

