ABAN: Residência estudantil negra no coração de Madureira

Com a criação do Sistema de Seleção Unificada (SISU) em 2010, estudantes de todos os estados podem concorrer a uma vaga nas instituições públicas de ensino – em grande parte, institutos e universidades federais – de todo o Brasil. Com a implementação da Lei 12.711/2012, mais conhecida como Lei de Cotas, e sua revisão pela Lei 14.723/23 em 2023, cada vez mais pessoas negras e quilombolas de outras cidades estão se mudando para o Rio de Janeiro para alcançar o sonho de obter um diploma de nível superior. Mas como esses jovens podem se manter na universidade longe da sua rede de apoio?

Pensando na permanência estudantil da juventude negra e LGBTQIAPN+ na cidade do Rio de Janeiro, o Coletivo Enegrecer, em parceria com Wania Sant'Anna (Coalizão Negra Por Direitos), abriu a residência estudantil ABAN no coração de Madureira para acolher jovens de todo o Brasil.

A ABAN, que significa casa de dois andares em iorubá, oferece suporte integral aos estudantes, garantindo que eles possam focar nos estudos sem preocupações com necessidades básicas, como moradia, alimentação e internet para os estudos. Além disso, também são realizadas diversas atividades para promoção da igualdade racial no país. A última ação, fez parte do circuito de atividades do “21 dias contra o Racismo” e se chamou “Gira de Saberes Desigualdades Raciais do Rio de Janeiro: Madureira Território Preto”.

“As pessoas negras têm um projeto para esse país e estar nas universidades é um desses, mas também morar juntos pode ser um desses (...) eu penso que essa casa é para criar vínculos de solidariedade e organização política” – relata Wania Sant 'Anna, doadora do imóvel.

Os interessados em receber acolhimento pela Casa Aban, precisam entrar em contato com o @coletivoenegrecer no Instagram.

Ingrid Nascimento, historiadora, cientista social e colaboradora do PerifaConnection