Oprah da Baixada estreia como autora

A dor que dilacera o peito é a mesma que descortina novos horizontes, escancara janelas até então cerradas. Foi em meio a uma tempestade particular que Priscila de Jesus escreveu “Trovoada”, livro de estreia da autora, lançado pela Voante – nova editora criada pela dramaturga Manuela Dias.

O livro cala qualquer conceito de que poesias abordam temas lúdicos ou amenos. “Trovoada” é denso, carregado de significados. Estão lá temas como depressão, violência policial, enchentes, o sobreviver e não viver... De camada em camada, fez-se uma potência.

“Tinha tanta coisa me sufocando que escrevi esses 70 poemas em apenas dois meses. Embora não fale só de dor, pois não posso ser reduzida às mazelas que me atravessam, é inevitável contabilizar que grande parte do que o livro traz não deveria existir”, analisa a escritora de 36 anos, que cresceu em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

“Minha mãe dizia que, quando fechassem uma porta para mim, eu deveria meter o pé na parede e abrir uma”, relembra.

Mal imaginava Priscila que do outro lado da parede estava Rafael Dragaud, renomado diretor e roteirista. Após se tornarem amigos, foi ele quem recomendou "Trovoada" a Manuela Dias, que estava se preparando para lançar sua editora, a Voante. Assim, ocorreu o encontro perfeito entre uma mulher forte e a roteirista que cria personagens igualmente fortes – como Dona Lurdes, vivida por Regina Casé em "Amor de Mãe".

“Quando tudo é negado desde sempre, escrever é um ato de coragem. A educação é uma ferramenta de poder, que nos faz ir além de onde dizem que podemos chegar” afirma a autora.

