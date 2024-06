Oportunidade no audiovisual para crianças e adolescentes

A Instituição Sociocultural Cinema Nosso está com inscrições abertas até o dia 12 de junho para o Festival Super Hacka Kids, projeto voltado a crianças e adolescentes, de 10 a 14 anos, moradores do Rio de Janeiro que queiram ingressar no universo do audiovisual, através das formações em Cinema e em Jogos Digitais.

Cada curso tem 25 vagas com carga horária total de 80 horas. A formação em Cinema será em formato presencial (de 29/06 a 05/10), na sede do Cinema Nosso, localizado na Rua do Rezende, nº 80, na Lapa, com dois encontros em agosto e setembro para realização do curta-metragem desenvolvido pela turma.



Já a formação em Jogos Digitais (de 29/06 a 21/09) acontecerá em formato híbrido. Ambas as turmas terão a sua aula inaugural presencial no dia 29 de junho, das 13h às 17h, na sede do Cinema Nosso.



A participação dos responsáveis é fundamental para fortalecer vínculos. Pensando nisso, eles terão atuação garantida em três encontros (válidos para os dois cursos).



Os cursos pretendem abordar a importância do letramento racial junto à frase “A internet é a rua de hoje”, apontando justamente essa necessidade dos pais e responsáveis estarem integrados à cultura digital a fim de acompanharem seus filhos e garantirem uma navegação segura.



"Essa temática é importante para alertá-los sobre os perigos que por vezes estão escondidos na internet. Logo, torna-se urgente ensinar as nossas crianças a navegar com segurança", destaca Carlos Vieira, Analista de Projetos de Infâncias do Cinema Nosso. Para se inscrever e ter mais informações, acesse o link no perfil @cinema_nosso no Instagram.