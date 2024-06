Maranhão em Parada de Lucas

O maranhense Almir Silva Costa e alguns conterrâneos tiveram a ideia de fazer um boi de trinta centímetros para festejar e relembrar suas raízes no quintal de casa, em Parada de Lucas, em 1982. Após cinco anos, o boi passou a ter 1,3 metros e ocupar a rua Joaquim Rodrigues para que a vizinhança começasse a festejar com o Grupo Folclórico Brilho de Lucas.



Inicialmente, os batuques em balde, lata e instrumentos de percussão causaram estranhamento nos moradores do bairro da Zona Norte, que não sabiam que aquela tradição cultural se tratava do Bumba Meu Boi.

A festa tem origem em uma lenda maranhense que conta a história de mãe Catirina e do pai Francisco, dois negros escravizados que viviam em uma fazenda. Após ficar grávida, Catirina fala para Francisco que está com desejo de comer a língua do boi mais bonito do patrão. Mesmo com medo de arrumar problema, o pai captura o animal para que o filho não nascesse com cara de boi, mas o plano é descoberto pelo capataz.O patrão ameaça matar o casal, caso eles não ressuscitem o animal. Com a ajuda dos doutores do mato, pajés e feiticeiros, eles fazem um ritual e o animal ressurge dançando.A partir dessa história, o Bumba Meu Boi se tornou uma festa religiosa, que tem o São João como protetor. No Maranhão, os bois de promessa são construídos como cumprimento de juramentos. Já no Rio, um altar com imagens do santo recebe rezas de agradecimento e de liberação para o boi festejar.Além do boi, o cacuriá e o tambor de criolo tomam a mesma rua de Parada de Lucas, sempre no mês de junho, há mais de três décadas.Em média 800 pessoas frequentam a festa. Decorações ganham vida em mais de 100 metros de rua. “As pessoas chegam, são bem-recebidas, interagem e fotografam. Não tem lugar onde elas não possam entrar”, conta Orlando Silva, coordenador do grupo e irmão de Almir, que faleceu durante a pandemia de Covid-19.Junto com o grupo, Orlando segue preservando a tradição maranhense na Zona Norte do Rio e lamenta pela falta de incentivo do poder público.“Vamos fazer 37 anos e nunca recebemos a visita de um representante da secretaria municipal de cultura, mesmo a nossa tradição estando no calendário oficial de festa do município do Rio”, afirma o coordenador. “Nós somos os fazedores de cultura e esses órgãos dependem da gente. Não somos nós que dependemos deles. Eles existem porque nós existimos primeiro.”O Brilho de Lucas deste ano será realizado no próximo sábado, 22 de junho, na rua Joaquim Rodrigues, nº 169, em Parada de Lucas, a partir das 19h.Marcos Furtado, jornalista e colaborador do PerifaConnection