FAVELA LEVA ARTE PRAS TELONAS

Durante seis semanas de curso, jovens das comunidades Tavares Bastos, Pereira da Silva, Fallet, Júlio Otoni, Morro Azul e Santo Amaro aprenderam a produzir um curta-metragem utilizando apenas o celular e agora vão exibir as produções ao público no próximo domingo, na Estação NET Rio, em Botafogo. A entrada é gratuita.

Essa foi a primeira turma do curso 'Fazendo Meu Primeiro Filme - Introdução ao Mundo Audiovisual'. O idealizador do projeto, Steve Solot, conta que todos os filmes foram produzidos com celular, para que todos os jovens pudessem criar de forma acessível e prática, e afirma que pretende abrir inscrições para novas turmas até o fim do ano.

João Aleksandro, de 20 anos, um dos alunos do curso e morador da comunidade Tavares Bastos, produziu um filme sobre a vida de uma mulher que trabalha como doméstica e sofre com a violência em casa. "O filme, eu fiz pensando em discutir a realidade de muitas mulheres brasileiras. Também tem um pouco da história da minha mãe nesse filme e por isso eu decidi produzir sobre esse tema."

Já Sarah Cristina, 20, diz que criou um filme de ficção, mas que precisou entender na realidade como as pessoas lidam com o luto e a morte para produzir o curta. "Então tem também um lado da realidade da nossa vida", reflete a aluna que dirigiu o filme 'Além das Ruínas'.

Alunos premiados

Zé Pereira, vencedor da categoria 'Melhor criatividade', produziu e dirigiu o filme 'A comunidade do Morro Azul', que se baseia no conceito da filosofia africana ubuntu do povo Bantu. "Nós precisamos pensar a vida em coletividade, pois assim temos a capacidade de sermos mais felizes e de conquistarmos nossos direitos como pessoas que pensam pelo grupo e não só individualmente". Além do prêmio, o aluno também ganhou uma bolsa de estudos para um curso da ABC Cursos de Cinema.

Marcos Furtado, jornalista e colaborador do PerifaConnection, ganhou o prêmio de 'Melhor Técnica'. O curta-metragem intitulado 'Carteira Assinada' conta sobre a história de um rapaz periférico que está fazendo entrevista de emprego e precisa escrever uma redação defendendo um dos valores da empresa: a meritocracia. Marcos ganhou também uma bolsa de estágio na produtora LC Barreto. Os dois alunos ainda ganharam bolsa integral para um curso de inglês voltado para profissionais do audiovisual.