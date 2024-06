COMPOSITORES DO AMANHÃ: O FUTURO DO CARNAVAL

A Mangueira do Amanhã, escola de samba mirim do Grupo Especial Estação Primeira de Mangueira, abre no próximo mês um curso livre de composição de samba-enredo para crianças e adolescentes de todo o Rio de Janeiro. A idade mínima para se inscrever é de 10 anos.

A oficina 'Compositores do Amanhã' não apenas forma novos talentos, mas também dá continuidade ao trabalho do Mestre Cartola, fundador da ala de compositores da Estação Primeira de Mangueira.

"Realizar um trabalho com crianças e adolescentes compositores na Mangueira do Amanhã é dar continuidade a esse legado plantado pelo grande poeta da verde e rosa. O futuro do Carnaval está sendo escrito", afirma Paulinho Bandolim, autor de sambas da escola e coordenador das oficinas.

Além dele, as aulas serão ministradas pela professora universitária Monique Paulla, cria do Morro da Mangueira, e Guilherme Sá, autor dos sambas de 2023 e 2024.

O projeto acontecerá todas as segundas-feiras na quadra da Mangueira, localizada na Rua Visconde de Niterói, nº 1072, e as inscrições devem ser feitas presencialmente na quadra da escola. Os interessados devem levar documento com foto do responsável (cópia), certidão ou documento de identificação da criança ou adolescente e preencher ficha de inscrição.

Para saber mais detalhes, basta acompanhar @mangueiradoamanhaoficial no Instagram.