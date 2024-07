Preparem suas cabeças porque vem aí a Batalha dos Barbeiros Brasil, inspirada em reality shows americanos. Criada pela empreendedora cultural Erica Nunes, a competição de barbearia artística acontece hoje, em São João de Meriti, e vai reunir 60 competidores divididos em duas categorias: Corte Fade top e Reflexo alinhado. A disputa será na Rua São Pedro, 260, no Centro, das 10h às 17h, e terá espaço ainda para uma área para corte gratuitos, feira de barbeiros e cursos. O evento deste ano marca o lançamento da União dos Barbeiros do Brasil, movimento que levará cidadania e respeito a milhares de pessoas de todo o país.

Os concorrentes terão um tempo estipulado para a realização do corte de acordo com sua categoria e serão julgados por uma equipe técnica, com notas de 0 a 8. Os vencedores levam para casa o Cinturão de Ouro, que entra em disputa pela primeira vez na Baixada, e a chance de concorrer na final nacional que acontecerá no dia 24 novembro, no Parque de Madureira. Além disso, ganharão máquinas de Corte, produtos e acessórios da área da barbearia.

Batalha dos Barbeiros Brasil ganha primeira edição na Baixada - Divulgação

Quem é Erica Nunes?

A carioca, conhecida como a Madrinha dos Barbeiros, chegou a morar nas ruas na adolescência e abraçou a causa ao perceber que a barbearia artística era uma forte forma de expressão para muitos jovens, além da profissionalização.

“A ideia surgiu porque eu dava uma festa em Campo Grande chamada Baile do Telhadinho. Foi lá que conheci uns rapazes do passinho que viviam pedindo para eu abrir um salão de barbeiro para atendê-los. Hoje em dia, podemos dizer que os caras da favela são os meninos do passinho e os barbeiros, que são os homens da moda. E a mulherada vai atrás de quem? Vai atrás deles!”

Foi esse encantamento que levou Erica a transformar sua casa, no bairro do Mendanha, na República dos Barbeiros. O espaço, sem fins lucrativos, funciona simultaneamente como barbearia, escola de barbeiros e centro de produção de trabalhos sociais e eventos.

“A Batalha surgiu com a ideia de ser uma grande confraternização para reunir pessoas que em sua maioria só se conheciam pela internet. É uma forma de aproximar e valorizar essa prossão”, afirma Erica.