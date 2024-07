Cultura ballroom no Parque Madureira

Hoje é o último dia para quem quiser curtir ou até mesmo conhecer a cultura ballroom. O festival “The Face of Ball” que começou na última terça-feira (9) chega hoje ao seu último dia.

Em pleno inverno carioca, o evento aquece o roteiro LGBTQIAPN+ no Parque Madureira a partir das 14h, com uma programação cultural totalmente gratuita e no formato multilinguagem. Deste modo, shows, apresentações de dança, oficinas, rodas de conversas e as icônicas batalhas de vogue com premiação que somam R$ 10 mil integrarão o evento. O Festival estreou abrangendo espaços da zona norte carioca, como o Centro Coreográfico da Cidade do Rio de Janeiro, na Tijuca, e termina no Parque Madureira, que abrigará as atrações finais do evento — dentre elas, shows de Muse Maya, Preta QueenB Rull e JuJuliete.

Realizado graças à sua contemplação pela Lei Paulo Gustavo, o projeto é uma realização coletiva em parceria com integrantes das diferentes casas (houses) da cena Ballroom, tendo em sua equipe e atrações importantes nomes da cena ballroom regional, nacional e internacional. Ações de acessibilidade garantirão que todo público seja bem inserido.

Entusiasta do movimento Ballroom, foi Rafael Fernandes quem, em maio de 2023, realizou no Museu de Arte Moderna (MAM) o evento “The Face of Ball - Circulação”, um evento homônimo ao filme de Alitta que aborda a cultura Ballroom / Vogue sob a perspectiva do Cinema Novo com estética Afrofuturista. No lançamento presencial do média-metragem e no movimento cultural paralelo que o evento proporcionou, os espaços do Museu foram ocupados com corpos diversos no intuito de expandir o universo retratado no filme. Agora, Rafael assina a idealização e direção geral do Festival The Face Of Ball, instalando no subúrbio carioca o evento gratuito.

“Após a pandemia a cultura Ballroom começa se estabilizar e ter algum reconhecimento na cidade do Rio de Janeiro e no Brasil. As instituições e projetos de renome começam a programar e desenvolver ações em torno da comunidade, mas a maioria desses projetos com recursos acabam sendo realizados no eixo Centro-Zona Sul. O Festival The Face of Ball aposta na descentralização geográfica e no resgate histórico territorial da origem da Ballroom, sendo inteiramente realizado em regiões periféricas da cidade, com programação 100% gratuita, ocupando equipamentos culturais públicos e parques, como o de Madureira”, reforça Rafael.

Para ver a programação completa de hoje, basta pesquisar @quafaproducoes no Instagram.